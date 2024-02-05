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11:54, 5 февраля 2024Наука и техника

Названа способная уничтожить Abrams российская техника

Полковник в отставке Кошкин: техника России превосходит Abrams
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Техника Вооруженных сил (ВС) России превосходит американский танк M1 Abrams, который был замечен в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт также сообщил об особенностях переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) машин.

«Раньше мы ожидали Leopard на поле боя. Оказалось, что они горели в первую очередь. Что касается Abrams, то с ними поступят точно так же. Их просто будут сжигать», — заявил Кошкин.

Если говорить, есть ли у нас что-то, то у нас есть люди — это главное, а также техника, которая превосходит эти танки. У нас прекрасный танк Т-90. Он в состоянии противостоять Abrams

Андрей Кошкинвоенный эксперт, полковник в отставке

Тактико-технические характеристики американского танка Abrams

Военный эксперт отметил, что передача американских танков Украине вызывала дискуссии как в Вашингтоне, так и в самом Киеве.

«Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что танки в силу их специфики придется применять в специальных операциях. Их невозможно рассредоточить по линии боевого соприкосновения. Потому что их быстро сожгут, и они никакой боевой пользы не принесут. Сейчас не исключается, что готовится какая-то операция, и, может быть, они там будут участвовать, или же их просто перебрасывают», — добавил он.

Также Кошкин рассказал, что Abrams — это чрезвычайно тяжелый и капризный танк.

«У него стоит практически вертолетный двигатель, требуются специальные горюче-смазочные материалы и горючее, которое необходимо в очень больших объемах. В нынешних погодных условиях такой тяжелый танк использовать невозможно, он полностью теряет свою проходимость. К тому же американцы побоялись все современное оборудование отправлять на Украину и все сняли. Тем самым в значительной степени снизили возможности танка, которые бы позволили эффективно применять этот так», — заключил полковник в отставке.

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Ранее в зоне проведения СВО впервые был замечен американский танк M1 Abrams. Telegram-канал «Осведомитель» отметил, что танк был запечатлен сквозь наблюдательный триплекс американской боевой машины пехоты Bradley на авдеевском направлении.

Известно, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams. Они прибыли на Украину еще осенью 2023 года. Однако в боях Abrams не применялись. Издание Forbes предполагало, что украинское командование не спешило отправлять их в бой из-за необходимости усилить их броню для противостояния атакам российских дронов.

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