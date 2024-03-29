Правительство России упростило присвоение статуса ветерана боевых действий

Кабмин России упростил присвоение статуса ветерана боевых действий

Правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи единых удостоверений. Соответствующее постановление подписал его председатель Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Нововведения коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом», — говорится в сообщении правительства.

Статус ветерана боевых действий можно будет получить на основании документов, которые подтверждают ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой.

Соответствующее изменения правительству поручил до 1 апреля внести президент России Владимир Путин в январе 2024 года. Без контракта, согласно его поручению, такой статус должен присваиваться военнослужащим на основании документов о ранении или награждении.