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11:20, 29 марта 2024Россия

Правительство России упростило присвоение статуса ветерана боевых действий

Кабмин России упростил присвоение статуса ветерана боевых действий

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи единых удостоверений. Соответствующее постановление подписал его председатель Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Нововведения коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом», — говорится в сообщении правительства.

Статус ветерана боевых действий можно будет получить на основании документов, которые подтверждают ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой.

Соответствующее изменения правительству поручил до 1 апреля внести президент России Владимир Путин в январе 2024 года. Без контракта, согласно его поручению, такой статус должен присваиваться военнослужащим на основании документов о ранении или награждении.

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      Анастасия Шейкина
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