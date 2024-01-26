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10:55, 26 января 2024Россия

Путин поручил признавать ветеранами участников СВО без контракта

Путин поручил признавать бойцов СВО ветеранами вне зависимости от контракта
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство и признавать ветеранами боевых действий участников специальной военной операции (СВО) вне зависимости от наличия у них контракта с Министерством обороны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поручил внести изменения в законы, которые предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий лиц, которые участвуют в СВО. Без контракта, согласно его поручению, такой статус должен присваиваться военнослужащим на основании документов о ранении или награждении.

Ответственным за реализацию поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина, его необходимо выполнить до 1 апреля.

Ранее, в апреле 2023 года, президент наделил статусом ветеранов боевых действий ополченцев Донбасса и других добровольцев. Аналогичный статус глава государства до этого присвоил добровольцам, бойцам ФСБ, несущим службу на российской границе и отражающим атаки Вооруженных сил Украины, и гражданским участникам СВО.

К Путину с просьбой присвоить еще одной категории граждан статус ветеранов СВО также обращался глава МЧС Александр Куренков. Он попросил наделить таким статусом спасателей, которые работают в зоне проведения спецоперации. Они, по его словам, работают на самых опасных участках, а также проводят оповещение населения, его эвакуацию и укрытие в защитных сооружениях.

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      Анастасия Шейкина
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