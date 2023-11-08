Глава МЧС попросил Госдуму присвоить спасателям в зоне СВО статус ветеранов

Глава МЧС Куренков попросил ГД присвоить спасателям в зоне СВО статус ветеранов

Глава МЧС Александр Куренков обратился к Государственной Думе (ГД) с просьбой наделить статусом ветеранов спасателей, которые работают в зоне проведения спецоперации (СВО). Слова министра передает ТАСС.

«Действующим законодательством не предусмотрено наделение наших сотрудников статусом ветерана боевых действий, что является проблемным вопросом, который требует оперативного решения», — сказал Куренков.

Министр подчеркнул, что спасатели в зоне СВО работают на самых опасных участках, а также проводят оповещение населения, его эвакуацию и укрытие в защитных сооружениях.

Ранее президент России Владимир Путин наделил статусом ветеранов боевых действий ополченцев Донбасса и других добровольцев. Аналогичный статус глава государства присвоил добровольцам, бойцам ФСБ, несущим службу на российской границе и отражающим атаки Вооруженных сил Украины, и гражданским участникам СВО.