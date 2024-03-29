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19:40, 29 марта 2024Из жизни

Предсказывающий раннюю весну сурок Фил стал отцом

В США стал отцом знаменитый сурок Фил, предсказывающий весну

Фото: Alan Freed / Reuters

Знаменитый сурок Фил из американского города Панксатони, каждый февраль предсказывающий раннюю весну или продолжение холодов, стал отцом. Об этом сообщает Huffpost.

Согласно заявлению «Клуба сурков Панксатони», у Фила и его жены Филлис родились двое здоровых сурчат. «Мы рады сообщить, что у Фила Панксатони родились первенцы; и мы рады, что Фил и Филлис создали семью.[...] Я разговаривал с Филом с помощью своей трости, которая позволяет мне говорить на сурковом языке, и Фил очень рад произошедшему», — заявил на пресс-конференции в среду Томас Данкель, президент группы «Ближний круг», которая наблюдает за тем, как именно Фил выглянет из норы.

Данкель сказал, что член клуба обнаружил сурчат в субботу, когда пришел кормить их родителей фруктами и овощами. По его словам, никто не подозревал, что Филлис беременна.

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День сурка — народный праздник в США и Канаде. Каждый год 2 февраля множество людей со всего мира наблюдают за поведением сурка, который просыпается после зимней спячки. Считается, что если зверек увидит свою тень, испугается ее и спрячется обратно в норку, то зима продлится еще шесть недель, а если он бесстрашно выйдет наружу, то теплая погода не за горами.

В настоящее время ежегодные праздники в Панксатони проводятся благодаря поддержке членов организации «Ближний круг». Они, надев строгие костюмы и цилиндры, проводят на холме Гоблер-Ноб официальные заседания, во время которых сурок, получивший еще в 1960-х годах имя Фил Панксатони, сообщает главе организации, наступит ли весна в этом году пораньше или нет. Члены клуба утверждают, что Фил пьет особый эликсир, поэтому он бессмертен. При этом жена и дети Фила не получат такой привилегии.

В этом году устроители праздника объявили собравшимся, что Фил не увидел свою тень. Это означает, что весна в США должна была наступить раньше обычного.

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      Антонина Черташ
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