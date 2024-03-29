Предсказывающий раннюю весну сурок Фил стал отцом

В США стал отцом знаменитый сурок Фил, предсказывающий весну

Знаменитый сурок Фил из американского города Панксатони, каждый февраль предсказывающий раннюю весну или продолжение холодов, стал отцом. Об этом сообщает Huffpost.

Согласно заявлению «Клуба сурков Панксатони», у Фила и его жены Филлис родились двое здоровых сурчат. «Мы рады сообщить, что у Фила Панксатони родились первенцы; и мы рады, что Фил и Филлис создали семью.[...] Я разговаривал с Филом с помощью своей трости, которая позволяет мне говорить на сурковом языке, и Фил очень рад произошедшему», — заявил на пресс-конференции в среду Томас Данкель, президент группы «Ближний круг», которая наблюдает за тем, как именно Фил выглянет из норы.

Данкель сказал, что член клуба обнаружил сурчат в субботу, когда пришел кормить их родителей фруктами и овощами. По его словам, никто не подозревал, что Филлис беременна.

День сурка — народный праздник в США и Канаде. Каждый год 2 февраля множество людей со всего мира наблюдают за поведением сурка, который просыпается после зимней спячки. Считается, что если зверек увидит свою тень, испугается ее и спрячется обратно в норку, то зима продлится еще шесть недель, а если он бесстрашно выйдет наружу, то теплая погода не за горами.

В настоящее время ежегодные праздники в Панксатони проводятся благодаря поддержке членов организации «Ближний круг». Они, надев строгие костюмы и цилиндры, проводят на холме Гоблер-Ноб официальные заседания, во время которых сурок, получивший еще в 1960-х годах имя Фил Панксатони, сообщает главе организации, наступит ли весна в этом году пораньше или нет. Члены клуба утверждают, что Фил пьет особый эликсир, поэтому он бессмертен. При этом жена и дети Фила не получат такой привилегии.

В этом году устроители праздника объявили собравшимся, что Фил не увидел свою тень. Это означает, что весна в США должна была наступить раньше обычного.

