Санкт-Петербург принял детей из Белгорода

Из Белгородской области в Санкт-Петербург прибыли 735 детей

На Ладожский вокзал Санкт-Петербурга прибыла группа из 735 детей и 61 сопровождающий, в том числе 5 медиков из Белгорода. Это стало следствием договоренности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с губернатором Вячеславом Гладковым.

Правительство северной столицы приготовило для белгородских школьников загородные базы, общежития и гостиницы государственных учреждений, которые находятся в различных районах Петербурга.

«Наша задача — не просто принять и разместить детей из Белгородской области. Самое главное — сделать так, чтобы ребята учились, чтобы у них не прерывался образовательный процесс», — отметил губернатор Александр Беглов.

С новой четверти текущего учебного года школьники, эвакуированные из Белгорода в Петербург, приступят к занятиям. Часть уроков будут проводить студенты Педагогического университета имени Герцена. На площадках университета созданы все условия для занятий. Более 120 учителей-студентов университета могут преподавать в сформированных классах. Педагогический университет имени Герцена взял на себя организацию занятий, встреч, секций, работу с научным обществом. Будут осуществлены для школьников несколько образовательных программ (в том числе финансовая грамотность) — все 24 факультета университета включатся в эту работу. Школьники смогут углубленно заниматься физикой, химией, биологией, гуманитарными предметами, творческой деятельностью.

Старт школьных занятий запланирован на 1 апреля, начало последней четверти учебного года. К приему новых учеников готовятся и городские образовательные организации, рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вице-губернатор Ирина Потехина. При этом на часть уроков белгородские школьники будут приходить в аудитории и лаборатории РГПУ имении Герцена.

РГПУ имении Герцена организует городской лагерь для детей из Белгородской области. Для этого имеются все возможности — музей, технопарк, кванториум, библиотека. Фундаментальная библиотека университета имени Герцена — одна из крупнейших вузовских библиотек страны. Для ребят всех возрастов здесь есть учебная литература, в том числе электронные учебники. Белгородские ребята смогут также пользоваться фондами библиотеки детской литературы на Московском проспекте, дом 80.

