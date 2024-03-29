Раскрыт способ повлиять на внешность будущих детей

Nature Communications: белковая диета во время беременности изменяет лицо плода

Международная группа ученых раскрыла способ повлиять на внешность будущих детей с помощью белковой диеты во время беременности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Генетики секвенировали ДНК, извлеченную из клеток тканей лица человеческих эмбрионов. Были обнаружены участки, стимулирующие активность генов (энхансеры), которые связаны с сигнальным путем mTORC1, объединяющим в себе белки, участвующие в контроле клеточного роста. На ранних стадиях развития плода эти энхансеры могут влиять на формирование костей и хрящей.

Чтобы определить, как именно это происходит, ученые провели эксперименты на мышах и рыбках данио, активируя или деактивируя сигнальный путь, влияющий на структуру лица. Активация приводила к изменению размера носовых ходов и более крупным чертам лица. Наоборот, деактивация способствовало удлинению головы.

Предположив, что потребление белка может активировать путь mTORC1, ученые кормили группу мышей диетой с высоким содержанием белка. Тестирование показало различия в передаче сигналов по сравнению с мышами, которых кормили обычной пищей. У эмбрионов тех мышей, кому давали дополнительный белок, наблюдались тонкие, но отчетливые изменения формы передней части черепа: укрупнение нижней челюсти и толщины хряща носовой капсулы.

Авторы пришли к выводу, что диета матери действительно может частично определять то, как выглядят ее дети. Это открытие также предполагает, что другие части рациона, а не только белки, могут влиять на развитие плода способами, которые еще предстоит выяснить.