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18:40, 29 марта 2024Наука и техника

Обнаружены три новых миллисекундных пульсара

arXiv: обнаружены три миллисекундных пульсара в шаровом скоплении М62

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Международная группа астрономов обнаружила три новых миллисекундных пульсара в шаровом скоплении М62 (также известном как NGC 6266). Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звезды, подобно маякам испускающие пучки электромагнитного излучения. Наиболее быстро вращающиеся пульсары с периодом вращения менее 30 миллисекунд известны как миллисекундные пульсары (MSP). Предполагается, что они образуются в двойных системах, при этом нейтронная звезда раскручивается за счет аккреции вещества звезды-компаньона.

Пульсар M62H имеет период вращения около 3,7 миллисекунды и меру дисперсии (характеризует число электронов на всем пути излучения от пульсара) 114,7 парсек на кубический сантиметр. Его компаньон имеет минимальную массу примерно 0,00236 массы Солнца (2,5 массы Юпитера), что делает M62H двойной системой с самым легким из известных на сегодняшний день компаньоном. Орбитальный период системы составил 0,133 дня.

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Пульсар M62I совершает один оборот примерно за 3,3 миллисекунды, а период его обращения составляет около 0,51 дня. Пульсар имеет меру дисперсии 113,35 парсек на кубический сантиметр, а его спутник имеет минимальную массу 0,15 солнечных масс. Астрономы также определили характерный возраст M62I, который оказался равен не менее 278 миллионам лет, и поверхностное магнитное поле, которое оценивается ниже 795 миллионов гаусс.

Что касается M62J, то он имеет период вращения 2,76 миллисекунды, а дисперсия составила 111,98 парсек на кубический сантиметр. Остальные его свойства остаются неизвестными.

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      Александр Еникеев
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