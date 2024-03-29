Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Песков заявил, что Путин 29 марта проведет оперативное совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин 29 марта проведет оперативное совещание Совета безопасности страны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства сегодня работает в своей резиденции в Ново-Огарево.

«День внутренних совещаний, встреч. В середине дня мы ожидаем оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — пояснил Песков.

Среди функций Совбеза — подготовка решений президента «по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведение единой государственной политики по обеспечению безопасности». Орган существует в 1992 года. Прошлое совещание Совбеза Путин провел 22 марта.