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12:48, 29 марта 2024Россия

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Песков заявил, что Путин 29 марта проведет оперативное совещание Совбеза

Фото: Михаил Метцель / Keystone Press Agency / Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 29 марта проведет оперативное совещание Совета безопасности страны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства сегодня работает в своей резиденции в Ново-Огарево.

«День внутренних совещаний, встреч. В середине дня мы ожидаем оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — пояснил Песков.

Среди функций Совбеза — подготовка решений президента «по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведение единой государственной политики по обеспечению безопасности». Орган существует в 1992 года. Прошлое совещание Совбеза Путин провел 22 марта.

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      Никита Абрамов
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