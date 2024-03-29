Раскрыта правда о тайных эротических желаниях женщин

Эксперты в области секса объяснили тягу некоторых женщин к необычным сексуальным практикам и раскрыли правду о том, почему большинство не реализуют свои тайные желания. Мнения специалистов приводит Metro.

Издание со ссылкой на опрос приложения для знакомств и секса Pure сообщило, что 35 процентов опрошенных ими женщин хотели бы поучаствовать в оргии, 32 процента тайно мечтают о жестком сексе, а 20 процентов — о ролевых играх с переодеванием. Сексолог и секс-эксперт Джиджи Энгл указала, что оргию обычно выбирают люди, которые ценят в спальне острые ощущения. По ее мнению, притягательность этого вида секса заключается в его табуированности и недопустимости с точки зрения общественной морали.

Сексопатолог, тренер по интимной близости и психолог Лори Бет Бисби считает, что женщины, которые выбирали грубый секс, в тайне мечтают почувствовать потерю контроля. Он рекомендовал не соглашаться на такие эксперименты с малознакомыми партнерами с которыми нет полного доверия.

Кроме того, как показали результаты опроса, большинство женщин не решаются озвучить свои желания из-за страха осуждения со стороны партнера (52 процента) или дискомфорта говорить об этом (46 процентов). При этом 81 процент женщин готовы попробовать что-то новое в спальне, с условием, что это будет не их инициатива.

Ранее пользователи форума Reddit обсудили самые необычные места, в которых занимались сексом. Один пользователь признался, что ему удалось заняться любовью в гамаке, но во время процесса он получил неожиданную травму.