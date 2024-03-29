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11:53, 29 марта 2024Силовые структуры

Расстрелявшему 25 мирных жителей в ДНР украинскому военному ужесточили приговор

Военному ВСУ заменили 22 года на пожизненный срок за расстрел 25 жителей в ДНР

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Суд ужесточили приговор в отношении 25-летнего украинского военного Дениса Рашпле, который расстрелял 25 мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По апелляционному представлению прокурора водителю 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заменили назначенный срок на пожизненное лишение свободы. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил Рапшле к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

Установлено, что с 28 февраля по 9 апреля 2022 года осужденный по приказу руководства стрелял из автомата по жителям Мариуполя. Всего под огонь военного попали 25 человек, 16 из которых погибли на месте.

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      Олеся Мицкевич
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