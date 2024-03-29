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14:39, 29 марта 2024Силовые структуры

Росгвардейцы нашли заминированный многоуровневый схрон «Азова»

Росгвардия обнаружила заминированный схрон «Азова»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Разведчики Росгвардии обнаружили на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминированный многоуровневый схрон с иностранным оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На подходах к тайнику были установлены противопехотные мины ПМН-2, которые уничтожили саперы. При обустройстве схрона использовалась многоуровневая система — часть оружия была на поверхности, а остальное закопано в землю. Оттуда росгвардейцы изъяли полкилограмма пластид с металлическими шариками, ударный беспилотник с зарядом, пять гранатометов, четыре выстрела к РПГ, 18 гранат, четыре мины, выстрелы для подствольного гранатомета, шесть коктейлей Молотова и свыше 3000 патронов.

На принадлежность арсенала националистическому объединению «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) указывает найденная в схроне одежда с символикой.

Все взрывоопасные предметы уничтожены на месте накладным зарядом.

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      Любовь Ширижик
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