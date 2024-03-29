Россиянам раскрыли неожиданную причину развития кариеса

Врач Мясников заявил, что гастрит может провоцировать развитие кариеса

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что гастрит может провоцировать развитие кариеса. Выпуск, в котором специалист раскрыл неожиданную причину проблем с зубами, доступен на платформе «Смотрим».

В ответ на вопрос, действительно ли гастрит вызывает кариес, гостья передачи предположила, что между заболеванием желудка и поражением эмали зуба нет связи. Врач опроверг утверждение девушки. «Кислое содержимое разрушает эмаль», — объяснил доктор.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, что кариес может провоцировать развитие пневмонии и язвы. Медик объяснил, что кариес вызывается бактериями, которые обитают в ротовой полости и неконтролируемо размножаются. Вместе со слюной они попадают в желудок, вызывая там воспалительный процесс, отметил специалист.

До этого Александр Мясников и стоматолог Геннадий Шаргородский предупредили о другом опасном последствии кариеса. Специалисты рассказали, что недуг может спровоцировать развитие инфаркта.