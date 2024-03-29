Россиянам рассказали о кардинальной перестройке рынка труда

Замглавы Минтруда Платыгин: рынок труда в России пережил структурную перестройку

После 2022 года российский рынок труда пережил кардинальную перестройку, на фоне чего в стране возник дополнительный спрос на кадры со стороны работодателей. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, его слова приводит ТАСС.

Структурные изменения на отечественном рынке труда произошли на фоне перестройки российской экономики после ввода масштабных санкций со стороны западных стран, уточнил он. Следствием этого стала в том числе рекордно низкая безработица. «Экономика перестроилась, структура спроса поменялась, в связи с чем возник дополнительный спрос на труд», — рассказал Платыгин.

Перестройка рынка труда была также вызвана развитием импортозамещающих и высокотехнологичных производств в России, добавил он. В итоге обострилась борьба работодателей за квалифицированные кадры. Все это подстегнуло как спрос, так и предложение на рынке труда. «Мы фиксируем не только рекордный показатель безработицы, но и высокий показатель занятости населения», — заключил замглавы Минтруда.

Ранее газета «Известия» сообщила, что российские компании начали бороться с кадровым голодом при помощи переманивая сотрудников из других отделов или подразделений. Еще одним способом может стать более активная работа работодателей с университетами и институтами за счет участия в подготовке кадров на необходимые им специальности, считают эксперты.