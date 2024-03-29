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07:30, 29 марта 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за пропаганду терроризма в социальной сети

Суд в Чите дал 2,5 года колонии мужчине за пропаганду терроризма во «ВКонтакте»

Фото: Unsplash.com

Второй Восточный окружной военный суд в Чите огласил приговор в отношении Дениса Рузаева, признав его виновным в пропаганде терроризма в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, подсудимый размещал в социальной сети «ВКонтакте» текстовые публикации, содержащие публичные призывы к терроризму, его публичное оправдание и пропаганду. Эти материалы были доступны для просмотра и копирования неограниченному кругу лиц.

Суд приговорил мужчину к 2,5 колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов сроком на два года.

Ранее Бежицкий районный суд Брянска арестовал несовершеннолетнего гражданина Таджикистана по делу о публичном оправдании терроризма. Молодой человек пробудет в СИЗО до 25 мая.

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      Олеся Мицкевич
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