Россиянина осудят за совершенное в 2019 году нападение на подростка

В Москве пройдет суд над дагестанцем за нападение на подростка в 2019 году

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего дагестанца, который в 2019 году напал на 15-летнего подростка и украл у него наушники и мобильный телефон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Молодой человек проходит обвиняемым по статье 162 («Разбой») УК РФ. Его дело передано для направления в суд.

По версии следствия, 17 апреля 2019 года обвиняемый и его знакомый встретили около дома на улице Муромской несовершеннолетнего, которому стали угрожать предметом, похожим на пистолет, отобрали у него наушники и мобильный телефон, а после скрылись с места происшествия.

Ранее в Москве следователи задержали троих молодых людей по подозрению в нападении с газовым баллончиком на 17-летнего подростка.

