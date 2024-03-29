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20:07, 29 марта 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 15 годам за развращение двух несовершеннолетних

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 15 годам за развращение 2 девочек

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд приговорил 62-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за развращение двух девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Суду он заявил, что не знает, что на него нашло. Вину осужденный не признал.

Преступление произошло днем 7 июня 2022 года. Мужчина выпил и совершил действия сексуального характера в отношении пострадавших. Девочки сидели на дереве, когда к ним подошел преступник и начал приставать. Испугавшись, несовершеннолетние убежали и рассказали о случившемся взрослым. Злоумышленника задержали.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Москвы, который приставал к 15-летней девочке на остановке.

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