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20:38, 29 марта 2024Силовые структуры

Россиянка попыталась зарезать сына за критику ее бывшего любовника

В Карелии россиянин выжил после нападения оскорбленной матери с ножом

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Республике Карелия 57-летняя жительница Шелтозеро предстанет перед судом за попытку расправы над 35-летним сыном. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, нападение произошло в сентябре 2023 года в ходе совместного застолья матери и сына с распитием алкогольных напитков. В ходе очередного тоста мужчина негативно отозвался о бывшем мужчине своей матери. Возмущенная словами россиянка взялась за кухонных нож и начала вонзать его в лицо, голову и шею потерпевшего. Несмотря на множественные ранения, мужчина выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

На допросе у следователя свою вину в инкриминируемом деянии злоумышленница признала и в содеянном раскаялась. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 марта в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, которая расправилась с 62-летней матерью.

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