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15:28, 29 марта 2024Силовые структуры

Российский депутат организовал в гаражах нарколабораторию и был осужден

В Подмосковье суд приговорил депутата Шаболду за создание нарколаборатории

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье суд приговорил депутата Совета депутатов от городского округа Протвино Александра Шаболду к семи годам колонии строгого режима за создание нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области.

Мужчину признали виновным по статье 30, 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства») УК России. Он во всем признался.

По версии следствия, Шаболда организовал в гаражах производство марихуаны. Запрещенные вещества он распространял среди друзей и знакомых. Во время обыска силовики нашли удобрения для культивирования растений и расфасованные сушеные фрагменты конопли.

Александр Шаболда был избран в Совет депутатов второго избирательного округа в поселке Протвино в сентябре 2021 года.

Ранее в Омске осудили бывшего депутата и его жену за изготовление детского порно. Свою вину фигуранты не признали.

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