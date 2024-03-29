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19:24, 29 марта 2024Силовые структуры

Российский подросток приставал к 6-летней девочке в детском саду и получил срок

Суд на Урале дал 6,6 года колонии юноше, пристававшему к 6-летней в детском саду

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Суд в Екатеринбурге вынес приговор в отношении юноши, признав его виновным в сексуальном насилии над 6-летней девочкой в детском саду. Об этом в своем Telegram сообщает E1.

По данным издания, потерпевшая в сентябре 2019 года рассказала маме, что к ней в детском саду во время тихого часа пристает сын хозяйки. Узнав об этом, женщина обратилась к родителям 16-летнего подростка, а затем — к психологам. Последние вместе со специалистами госучреждения подтвердили, что ребенок подвергся насилию, и тогда мать обратилась в полицию.

Уточняется, что судья дважды выносил оправдательный приговор в отношении обвиняемого, хотя прокурор смог найти несостыковки в его алиби. Сейчас же, после дополнительной экспертизы, молодого человека признали виновным и приговорили к 6,6 года колонии. За время разбирательств он успел достичь совершеннолетнего возраста.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Москвы, который приставал к 15-летней девочке на остановке. В ближайшее время пенсионеру предъявят обвинение и изберут для него меру пресечения.

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      Олеся Мицкевич
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