Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:49, 29 марта 2024Экономика

Сроки ремонта сломавшегося на заводе «Лукойла» оборудования оценили

Новак: сломанное на Нижегородском НПЗ оборудование восстановят за 1-2 месяца

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

«Лукойл» рассчитывает восстановить сломанное на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ НОРСИ) оборудование в течение одного-двух месяцев. Сроки ремонта оценил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс»

На НПЗ «случилась аварийная ситуация на турбине», отметил представитель властей, однако запчасти на замену производятся в России, поэтому в ближайшее время предприятие возобновит работу.

«Соответственно​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌, сейчас идет воспроизводство этого оборудования, интенсивная работа. Компания планирует, что в течение 1-2 месяцев это оборудование будет восстановлено», — пообещал Новак.

На нижегородском предприятии, который перерабатывает около пяти процентов сырья в России, работали две установки. Они были введены в эксплуатацию в 2010 и 2015 годах. В декабре 2023-го на заводе остановилась одна из установок, однако ее удалось запустить на меньшей мощности.

В начале января на установке каталитического крекинга, необходимой для выпуска высокооктанового бензина, сработала система противоаварийной автоматической защиты. Производство было остановлено. Как ранее сообщали СМИ, оперативно заменить компрессорное оборудованияоказалось невозможно из-за западных санкций.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Главком объявил о подготовке ВСУ к новому наступлению. Какова главная цель украинской армии?

      Раскрыта дата возобновления съемок «Блэйда»

      Россиянин нашел пулю в спине на следующий день после теракта в «Крокусе»

      Захарова заявила о нежелании Москвы участвовать в конференции Зеленского

      Стало известно об аварийном отключении подстанции в Одессе

      Выжившая в «Крокусе» россиянка рассказала о своем спасении от террористов

      Сроки ремонта сломавшегося на заводе «Лукойла» оборудования оценили

      В России заявили о необходимости ремонта половины всех аэродромов

      Бывшего секретаря СНБО Украины направили заниматься дипломатической работой

      У «Пухляша из клипа Little Big» вышла посмертная песня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше