Стало известно об аварийном отключении подстанции в Одессе
ДТЭК: в Одессе аварийно отключилась электроподстанция
В Одессе произошло аварийное отключение электроподстанции. Об этом в Telegram сообщила энергокомпания ДТЭК.
«Временно без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов», — сообщили в компании.
На месте идут ремонтные работы, подачу электричества пообещали восстановить в течение нескольких часов.
28 марта стало известно о произошедшем в Одессе взрыве. В это время в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.
Также сообщается о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в шести областях Украины: Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой.