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14:53, 29 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об аварийном отключении подстанции в Одессе

ДТЭК: в Одессе аварийно отключилась электроподстанция
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Одессе произошло аварийное отключение электроподстанции. Об этом в Telegram сообщила энергокомпания ДТЭК.

«Временно без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов», — сообщили в компании.

На месте идут ремонтные работы, подачу электричества пообещали восстановить в течение нескольких часов.

28 марта стало известно о произошедшем в Одессе взрыве. В это время в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

Также сообщается о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в шести областях Украины: Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой.

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      Алевтина Запольская
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