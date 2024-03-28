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09:40, 28 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Одессе

В Одессе произошел взрыв

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В Одессе произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Одессе слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты», — сказано в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлялась воздушная тревога в 09:09. Предупредительные сигналы звучали в регионе 20 минут.

В ночь на 28 марта в Харькове произошло два взрыва. По данным министерства цифровой трансформации, в Харьковской области в 00:26 объявлялась воздушная тревога.

27 марта в Одесской области прогремели взрывы. В регионе действовала воздушная тревога. Также ее сигналы звучали еще в 11 областях Украины.

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      Кристина Есикова
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