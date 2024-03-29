Стилистка назвала россиянам устаревшие модели кроссовок

Стилистка Хохлова назвала кроссовки на тонкой подошве устаревшими

Стилистка сети магазинов NONCONFORM Анастасия Хохлова перечислила россиянкам устаревшие кроссовки на весну. Соответствующий комментарий приводит издание Woman's Day.

Так, актуальность утратили модели на тонкой подошве и с эффектом металлик. В первом случае данные варианты визуально укорачивают ногу. Их стоит заменить на модели с объемной подошвой, которые способны подчеркнуть достоинства фигуры. Что касается кроссовок с эффектом металлик, то им лучше подобрать альтернативу, например, с более спокойными декоративными вставками.

Кроме того, не в моде оказались так называемые уродливые кроссовки (ugly shoes) и варианты с неоновыми вставками. Эксперт порекомендовала присмотреться к моделям спокойных тонов и с пастельными дизайнерскими элементами.

Ранее стилистки Холли Чейес и Анджела Фостер назвали необходимую обувь на весну. По их мнению, в гардеробе должны присутствовать резиновые сапоги, кроссовки в стиле 2000-х годов и остроносые туфли с открытой пяткой.