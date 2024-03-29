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18:25, 29 марта 2024Ценности

Стилистка назвала россиянам устаревшие модели кроссовок

Стилистка Хохлова назвала кроссовки на тонкой подошве устаревшими

Фото: Unsplash

Стилистка сети магазинов NONCONFORM Анастасия Хохлова перечислила россиянкам устаревшие кроссовки на весну. Соответствующий комментарий приводит издание Woman's Day.

Так, актуальность утратили модели на тонкой подошве и с эффектом металлик. В первом случае данные варианты визуально укорачивают ногу. Их стоит заменить на модели с объемной подошвой, которые способны подчеркнуть достоинства фигуры. Что касается кроссовок с эффектом металлик, то им лучше подобрать альтернативу, например, с более спокойными декоративными вставками.

Кроме того, не в моде оказались так называемые уродливые кроссовки (ugly shoes) и варианты с неоновыми вставками. Эксперт порекомендовала присмотреться к моделям спокойных тонов и с пастельными дизайнерскими элементами.

Ранее стилистки Холли Чейес и Анджела Фостер назвали необходимую обувь на весну. По их мнению, в гардеробе должны присутствовать резиновые сапоги, кроссовки в стиле 2000-х годов и остроносые туфли с открытой пяткой.

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      Мария Винар
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