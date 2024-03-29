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15:37, 29 марта 2024Забота о себе

Студентку парализовало после поездки в горы на выпускной

People: молодая американка сломала шею при катании на лыжах и стала художницей

Фото: Unsplash

Молодая американка Ребекка Колтун вместе с друзьями по университету решила отпраздновать выпускной поездкой в горы и сломала шею. Историей студентки заинтересовалось издание People.

По словам 24-летней Ребекки, она отдыхала на знакомой ей с детства горе Страттон, в штате Вермонт. Последнее, что она помнит до несчастного случая, — как утром 13 марта 2021 года поехала с друзьями на гору. Через много дней после катания на лыжах она проснулась, подключенная к аппарату искусственного дыхания, и обнаружила, что ее парализовало ниже шеи. «Мне сказали, что я очень неудачно упала. К счастью, рядом проезжал работник скорой помощи, он вызвал лыжный патруль, и меня транспортировали с горы», — рассказала она.

Даже после долгой реабилитации девушка не может двигать руками и ногами, а дышать ей помогает диафрагмальный кардиостимулятор. Ей приходится бороться с болезнями легких и ЖКТ, но она нашла источник вдохновения, который придает ей сил бороться. Ребекка стала художницей — сперва она начала рисовать с помощью кисточки, удерживаемой ртом, для укрепления шеи, а теперь регулярно рисует для удовольствия и продает свои работы онлайн.

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      Александра Лисица
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