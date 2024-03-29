В Белгородской области временно закрыли часть пунктов выдачи Wildberries

Wildberries решил временно закрыть часть ПВЗ в Белгородской области

Маркетплейс Wildberries решил временно закрыть часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что маркетплейс находится на связи со своими менеджерами, партнерами и клиентами, а также инструктирует их, как вести себя в экстренных ситуациях.

«Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе», — добавили в компании.

Ранее стало известно, что неизвестная россиянка раскидала землю в пункте выдачи Wildberries в Кирове и заснула полуобнаженной. На размещенных кадрах, сделанных курьером, посетительница в трусах оказалась внутри помещения и разместилась на скамейке из примерочной.