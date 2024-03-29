В Душанбе заявили об отсутствии данных о девятом фигуранте теракта в «Крокусе»

Душанбе не получал от Москвы данных о девятом фигуранте теракта в «Крокусе»

В Душанбе заявили, что не получали от Москвы данных о задержании девятого фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах республики.

«Правоохранительные органы Таджикистана пока не получали от российских коллег информации о задержании Назримада Лутфуллои», — сообщил собеседник агентства.

Лутфуллои задержали 23 марта неподалеку от здания «Крокус Сити Холла», после того, как в ответ на требование правоохранителей показать документы он начал грубо выражаться нецензурной бранью, а также вести себя вызывающе и дерзко. Впоследствии его заподозрили в финансировании террористов.