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15:51, 29 марта 2024Мир

В Канаде отметили резкий рост антисемитизма

Fox News: еврейские общины Канады обеспокоены резким ростом антисемитизма
СюжетСтрельба в США

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Еврейские общины Канады обеспокоены резким ростом антисемитизма в стране. Об этом сообщает Fox News.

«Еврейская община Канады не только скорбит об ужасной бойне, совершенной ХАМАС 7 октября, но и обеспокоена — и не без оснований. В течение последних шести месяцев община сталкивается с уровнем антисемитизма, невиданного со времен Холокоста», — цитирует портал Ричарда Марсо, вице-президента по внешним связям и главного юрисконсульта Центра по делам Израиля и евреев в Канаде.

В материале приводятся данные отчета полиции города Торонто от 18 марта, согласно которому 56 процентов преступлений на почве ненависти в городе совершаются из антисемитизма, при том что евреи составляют лишь один процент населения.

По словам Марсо, антисемитизм проявляется в поджогах синагог, общинных центров и еврейских предприятий, преследовании членов общины, а также в запугивании еврейских студентов и преподавателей в высших учебных заведениях.

В ноябре 2023 года в городе Монреаль были взорваны синагога и еврейский центр. В том же месяце в двух еврейских школах города была совершена стрельба.

26 марта экс-президент США Дональд Трамп высказался о растущем антисемитизме в Соединенных Штатах, заявив, что его причиной являются боевые действия Израиля в секторе Газа.

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      Елизавета Мытарева
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