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16:14, 29 марта 2024Бывший СССР

В МИД России рассказали о перспективах Армении остаться у разбитого корыта

МИД России: Ереван останется у разбитого корыта после разрыва связей с Москвой

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Ереван может остаться у разбитого корыта, если поверит пустым обещаниям Европейского союза (ЕС) о доступе к общему европейскому рынку и решится на разрыв связей с Москвой. О перспективах Армении рассказали в МИД России, передает ТАСС.

Комментируя доклад «Сети друзей Армении» об углублении отношений ЕС и Еревана, подготовленный под руководством экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, представители дипведомства отметили, что Армении надлежит покинуть Евразийский экономический союз, основным бенефициаром которого она является. При этом, как рассказали в МИД, в документе не уточняется, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку Евросоюза.

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«Может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у разбитого корыта», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в дипведомстве допустили, что ЕС относится к Армении исключительно как к источнику ресурсов и прибыли для Европы. По словам представителей МИД, замысел доклада заключается в том, чтобы оторвать Армению от России и пространства ЕАЭС.

Ранее самым желательным и правильным вариантом для Еревана назвал вступление в Евросоюз спикер парламента Армении Ален Симонян. При этом он отметил, что страна всегда шла по пути в Евросоюз, пока ее не пригласили в другую систему — ЕАЭС.

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      Александр Курбатов
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