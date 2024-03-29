В Армении заявили о стремлении войти в Евросоюз

Спикер парламента Симонян заявил, что Армения всегда стремилась войти в Евросоюз

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что вхождение в Евросоюз является самым желательным и правильным вариантом для страны. Слова Симоняна приводит «Интерфакс».

«Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС — самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами», — подчеркнул он.

Симонян добавил, что страна всегда шла по пути в Евросоюз, пока ее не пригласили в другую систему — ЕАЭС.

13 марта Европарламент принял резолюцию о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Евродепутаты считают, что если страна будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса и продолжит путь последовательных реформ, то такие действия подготовят почву для трансформации в отношениях ЕС — Армения.