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17:27, 29 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии потребовали отставки главы МИД после скандала с детским автобусом

В Молдавии оппозиция требует отставки главы МИД Попшоя из-за скандала на границе

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии сторонники оппозиционной партии «Возрождение» проводят у здания министерства иностранных дел республики протест с требованием отставки главы МИД Михая Попшоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Поводом для протеста стала несвоевременная реакция внешнеполитического ведомства на задержание молдавского детского хора на литовской границе. Коллектив возвращался домой после выступления в Белоруссии. Из-за посещения «страны-агрессора» автобус не мог пересечь границу с Литвой более 10 часов, что и привело к скандалу.

«Их (молдавских детей — прим. «Ленты.ру») держали несколько часов, потому что наши власти не могут своевременно договориться с той самой Европой, которую они сегодня нахваливают из своих кабинетов. Мы видим, что до граждан Молдовы нет дела никому в этой стране, кто занимает удобные чиновничьи кресла», — объяснила требование отставки Попшоя пресс-секретарь «Возрождения» Олеся Витнянская.

Ранее оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что Молдавия находится на грани исчезновения. Причиной этого он назвал «ссору» действующего президента республики Майи Санду с Россией по приказу Запада.

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      Екатерина Грищенко
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