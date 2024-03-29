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10:14, 29 марта 2024Бывший СССР

Литовские пограничники задержали детей за выступление в «стране-агрессоре»

Литовские пограничники задержали молдавский детский хор «Рапсодия» на 10 часов

Кадр: Telegram-канал Baza

Литовские пограничники на десять часов задержали молдавский детский хор «Рапсодия», так как до этого коллектив выступал в Белоруссии. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как уточняет издание, ни Польша, ни Литва не могли пропустить автобус с детским коллективом, так как они ехали из Белоруссии, которая считается у них «страной-агрессором». Пограничники запретили въезд водителю, объяснив свое решение тем, что детский хор «представляет угрозу безопасности Литвы».

Коллектив, состоящий из детей 7, 10 и 11 лет, выехал из Молдавии несколько недель назад на гастроли. Автобус ехал через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу и Белоруссию. После выступления в Минске автобус с детьми направился обратно в Молдавию, на этот раз через Польшу. Однако польские пограничники не пропустили их на свою территорию, сославшись на запрет пропускать всех, кто въезжает из России и Белоруссии.

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Основательница «Рапсодии» Наталья Барабанщикова рассказала, что молдавские дипломаты посоветовали ей с детьми ехать через Литву в Польшу и далее следовать в Молдавию. Однако литовские пограничники также задержали автобус и оставили его в нейтральной зоне. По словам Барабанщиковой, их удерживали «под дулами автоматов, не давая даже выйти в туалет». Детям пришлось сидеть в автобусе более 10 часов. МИД Молдавии попытался решить вопрос по дипломатической линии, однако литовские власти отказались делать исключение. Они заявили, что не пропустят автобус из «страны-агрессора», и развернули коллектив обратно в Белоруссию.

В начале года Министерство внутренних дел Литвы захотело усилить охрану границы с Россией в Калининградской области. Для этих целей власти прибалтийской страны обновят инфраструктуру и систему наблюдения, увеличат количество беспилотных летальных аппаратов для осуществления контроля на границе, а также наймут больше пограничников.

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      Варвара Кошечкина
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