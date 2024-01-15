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14:42, 15 января 2024Путешествия

Литва захотела усилить охрану границы с Россией

МВД Литвы усилит охрану границы с Калининградской областью

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы захотело усилить охрану границы с Россией в Калининградской области в 2024 году. Об этом пишет Delfi.lt.

Для этих целей власти прибалтийской страны обновят инфраструктуру и систему наблюдения, увеличат количество беспилотных летальных аппаратов для осуществления контроля на границе, а также наймут больше пограничников. «Мы предусмотрели, что в этом году в пограничной службе начнут работать 244 новых офицера», — заявила глава ведомства Агне Билотайте.

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Министр подчеркнула, что на западе Литвы пограничники будут тесно сотрудничать с военными и помогать охранять стратегические объекты.

Ранее, в декабре 2023 года, сообщалось, что власти Латвии захотели выселить из страны свыше 1,2 тысячи россиян. Речь идет о гражданах РФ, которые якобы не урегулировали свой правовой статус.

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