В Нидерландах обвинили Украину в теракте в «Крокус Сити Холле»

Евродепутат де Грааф заявил, что Украина оплатила теракт в «Крокус Сити Холле»

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Марсель де Грааф заявил, что Украина спланировала и оплатила теракт в московском «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в публикации на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Более 130 человек пострадали в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной... Потому что мы должны продолжать их [русских] ненавидеть, потому что нашим детям скоро придется лишиться жизни на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты», — отметил евродепутат.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» вооруженные мужчины устроили теракт: они открыли огонь по мирным гражданам и подожгли здание. Количество пострадавших из-за трагического события на 27 марта составило 143 человека.