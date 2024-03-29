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02:41, 30 марта 2024Наука и техника

В России появится бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов

МЧС разрабатывают бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов массой до 1,5 т

В России появится бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов массой до 1,5 тонн. Разработкой техники занимается МЧС, подробности приводятся на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Предполагается, что бронемашина будет использоваться для доставки на полигон неразорвавшихся бомб и снарядов.

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      Марина Совина
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