В России появится бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов

МЧС разрабатывают бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов массой до 1,5 т

В России появится бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов массой до 1,5 тонн. Разработкой техники занимается МЧС, подробности приводятся на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Предполагается, что бронемашина будет использоваться для доставки на полигон неразорвавшихся бомб и снарядов.