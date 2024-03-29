В России с 1 апреля изменится срок действия некоторых водительских удостоверений

С 1 апреля на замену иностранных водительских прав в РФ будут давать один год

С 1 апреля 2024 года обладателям водительских удостоверений, выданных за рубежом, придется поменять их на российские права в течение одного года после переезда в страну. Соответствующие изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» вступят в силу с 1 апреля.

При этом власти заранее перекрыли лазейку с возможностью «обнуления» срока пребывания в России после нового въезда на территорию страны. Согласно поправкам, один год действия иностранных прав будет вестись с даты переезда их владельца в Россию либо с момента получения самого иностранного удостоверения, если это произошло позднее.

Чтобы получить российские права категорий М (мопеды, скутеры, легкие квадроциклы), А (мотоциклы с объемом двигателя более 125 кубических сантиметров и мощностью от 11 киловатт) и В (легковые автомобили), обладателям иностранных водительских удостоверений достаточно будет предоставить медицинскую справку (форма 003-В/у) и сдать теоретический экзамен в ГИБДД, а для прав категории С (грузовики) и D (автобусы) придется полностью переучиваться и сдавать экзамен. Исключение сделано только для обладателей белорусских прав — менять их не придется.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД. Количество допустимых штрафных баллов в ходе сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Кроме того, станет проще выполнять упражнение «разворот в ограниченном пространстве» — теперь водители будут делать это в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом.