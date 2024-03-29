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17:53, 29 марта 2024Моя страна

В России задумали создать мегапроект за 20 миллиардов рублей

Левичев: ученые Новосибирска спроектируют коллайдер более чем за 20 млрд рублей
Евгений Левичев

Евгений Левичев. Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российские физики спроектируют новый коллайдер стоимостью более 20 миллиардов рублей. О мегапроекте, который задумали создать в стране, рассказал замдиректора ИЯФ Евгений Левичев, его слова передает «Интерфакс».

Проектированием электрон-позитронного коллайдера уже занялись ученые новосибирского Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Левичев подчеркнул, что его стоимость будет в половину меньше той, что была потрачена на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) — источника синхротронного излучения. Он добавил, что коллайдер захотели сделать как можно более дешево и быстро.

Левичев отметил, что коллайдер планируется разработать за три года. Предполагается, что к этому сроку старый коллайдер ВЭПП-4 будет выведен из эксплуатации. Строительство же нового позволит закрыть потребности физиков в этой сфере примерно на 20 лет.

По словам замдиректора Института ядерной физики Ивана Логашенко, место строительство коллайдера пока неизвестно. «Вопрос в том, где он "приземлится" в итоге — в Китае, Сарове, или Новосибирске»", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией. Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября 2024 года.

Член-корреспондент РАН, доктора физико-математических наук Владимир Образцов оценил приостановку работы большого адронного коллайдера с россиянами.

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      Варвара Кошечкина
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