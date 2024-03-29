В США обвинили администрацию Байдена в злоупотреблении властью

Fox News: спикер Джонсон обвинил администрацию Байдена в злоупотреблении властью

Спикер Палаты представителей Конгресса и республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон по итогам встречи с губернатором Техаса Грегом Эбботтом обвинил администрацию президента США Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями и в том, что она подвергает американцев опасности. Об этом сообщает Fox News.

Джонсон и Эббот обсудили продолжающийся на южной границе США кризис. Спикер подчеркнул, что правительство не выполняет свою конституционную обязанность по защите границ. При этом, по его словам, министерство юстиции Байдена использует судебную систему, чтобы преследовать власти Техаса за попытку защитить своих граждан.

«Открывая границу для преступников, торговцев людьми и картелей, администрация Байдена активно подвергает опасности американский народ, наши семьи, владельцев ранчо и правоохранительные органы», — отметил Джонсон.

Ранее Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Украине нового пакета помощи, включающего десятки миллиардов долларов.