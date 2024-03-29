Военный пенсионер задержал пытавшегося сжечь его дом россиянина

Россиянин захотел сжечь дом отвергнувшей его девушки, но ошибся дверью

В Сочи военный пенсионер задержал двух россиян в возрасте 20 и 21 года, которые пытались сжечь его дом. Об этом в Telegram сообщает Baza.

По данным издания, один из задержанных подговорил друга на преступление, поскольку родители 19-летней возлюбленной запретили ей с ним встречаться. Друзья решили отомстить — сжечь девушку вместе с родителями. Они облили дверь на улице Голубые Дали горючей смесью и подожгли. То, что они ошиблись адресом и устроили поджог не того дома, обнаружили, когда наружу выскочил владелец помещения — военный пенсионер, который не только потушил пламя, но и задержал подозреваемых в преступлении.

Позже он передал нарушителей порядка полицейским, которые доставили молодых людей на допрос.

26 марта сообщалось об аресте школьника за попытку теракта на станции в Санкт-Петербурге.