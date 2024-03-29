Военный «Урал» въехал в автобус с людьми в российском регионе

В Калуге пять человек пострадали при столкновении военного грузовика и автобуса

В Калуге военный «Урал» въехал в автобус «ПАЗ», в котором находились 12 человек. Об этом пишет «Подъем».

Как сообщили изданию в региональном главке МВД, предварительно, виновником аварии является водитель грузовика, который допустил столкновение с автобусом. В результате пострадали пять человек. На месте работают сотрудники служб по ликвидации последствий ДТП.

В свою очередь, министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко сообщил в Telegram, что потребовалось присутствие четырех бригад скорой помощи. Всех пострадавших доставили в больницу российского региона. Детей среди них нет.

Официального подтверждения принадлежности «Урала» не было.

Ранее на Московской кольцевой автодороге (МКАД) грузовик врезался в военный автобус и загорелся. Очевидцы сняли полыхающее транспортное средство на видео. Как стало известно, одного пострадавшего спасти не удалось.