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16:27, 29 марта 2024Мир

Захарова связала легализацию конопли в Германии с Днем дурака

Захарова: дату легализации конопли в ФРГ подобрали символическую, в День дурака
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высказалась по поводу легализации конопли в Германии. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Парламент Германии пошел по пути Канады и США и одобрил легализацию "травки". (...) Дату легализации конопли в Германии подобрали символическую — 1 апреля, прямо в День дурака», — отметила Захарова.

По ее словам, в Берлине планируется закрыть расследования в рамках почти 3,5 тысячи дел, связанных с хранением или выращиванием наркотического растения. Судимости прошлых лет также будут удалены из Федерального центрального реестра.

Ранее сообщалось, что бундесрат Германии одобрил законопроект о легализации каннабиса с 1 апреля. На заседании рассматривался вопрос об отправке законопроекта на дополнительное согласование, однако инициатива не набрала необходимое количество голосов.

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      Лина Пивоварова
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