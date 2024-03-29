Захарова связала легализацию конопли в Германии с Днем дурака

Захарова: дату легализации конопли в ФРГ подобрали символическую, в День дурака

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высказалась по поводу легализации конопли в Германии. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Парламент Германии пошел по пути Канады и США и одобрил легализацию "травки". (...) Дату легализации конопли в Германии подобрали символическую — 1 апреля, прямо в День дурака», — отметила Захарова.

По ее словам, в Берлине планируется закрыть расследования в рамках почти 3,5 тысячи дел, связанных с хранением или выращиванием наркотического растения. Судимости прошлых лет также будут удалены из Федерального центрального реестра.

Ранее сообщалось, что бундесрат Германии одобрил законопроект о легализации каннабиса с 1 апреля. На заседании рассматривался вопрос об отправке законопроекта на дополнительное согласование, однако инициатива не набрала необходимое количество голосов.