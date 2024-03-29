Миллионы россиян обеспечат едой и топливом

Володин: с 1 апреля в России вступает в силу закон о северном завозе

С 1 апреля в России вступает в силу базовый закон о северном завозе, благодаря которому решается вопрос обеспечения почти 10 миллионов россиян едой и топливом. Это следует из сообщения в Telegram-канале спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.

Спикер Госдумы опубликовал карточки, в которых среди прочего упоминаются законы о сохранении памятников Великой Отечественной войны, Единой системе страхования и обеспечении территорий Крайнего Севера жизненно важными товарами.

«Вводятся три категории грузов северного завоза. Грузы первой и второй категорий (...) перевозятся в приоритетном порядке», — говорится в посвященной северному завозу карточке.

По данным Росстата, в 2021 году на территории Крайнего Севера и приравненные к ним районы населяли свыше 9,8 миллиона жителей.

Ранее сообщалось, что благодаря Севморпути навигация позволит улучшить ситуацию с северным завозом, в рамках которого ежегодно доставляется 3,2 миллиона тонн грузов в 25 регионов России. К 2035 году маршрут будет обслуживать 18 ледоколов, что обеспечит непрерывность и круглогодичность ледовой проводки.