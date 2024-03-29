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00:46, 29 марта 2024Бывший СССР

Зеленский пригрозил США и Европе российскими ракетами

Зеленский заявил, что в США и Европу могут прилететь российские ракеты
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В США и Европе пока нет войны, но она очень скоро может начаться, и к ним будут «прилетать российские ракеты», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News.

По словам главы Украины, если Евросоюз (ЕС) вступит в военный конфликт с Россией, то американские солдаты будут защищать целую Европу, так как США — член НАТО.

«Войны в США нет, но она может очень скоро прийти. И в Европу, и в США. Пока российские ракеты не долетают до США, но завтра они могут долететь в любую страну», — пригрозил он.

Ранее в США предупредили об опасности эскалации конфликта на Украине. Отмечалось, что если США начнут обучать украинских военных пользоваться переданным ими оружием, то это может привести к войне с участием НАТО.

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      Марина Совина
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