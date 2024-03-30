107-летней россиянке пересадили кожу после ожога

В Перми врачи успешно пересадили кожу 107-летней женщине после ожога

В Перми врачи пересадили кожу 107-летней женщине после ожога. Об этом сообщается на странице городской больницы имени С.Н. Гринберга во «ВКонтакте».

Уточняется. что россиянка ошпарилась водой, когда у нее дома сорвало кран. Ее экстренно госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. Врачи приняли решение провести аутодермопластику — пересадку собственного лоскута кожи на место пораженной ткани

«Сложность состояла в том, что у пациентки в этом возрасте по естественным причинам сильно ослаблен организм, и несколько заболеваний, в совокупности с проведением наркоза, могли принести серьезную угрозу жизни», — отмечается в сообщении. Однако операция прошла успешно, пациентку выписали на 24 день с полным заживлением ран.

Ранее пятилетняя жительница Новокузнецка была госпитализирована в больницу с ожогами 75 процентов тела после того, как две ее знакомые подожгли на ней платье. Ей сделали несколько операций по пересадке кожи.