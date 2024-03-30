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00:38, 30 марта 2024Россия

107-летней россиянке пересадили кожу после ожога

В Перми врачи успешно пересадили кожу 107-летней женщине после ожога

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

В Перми врачи пересадили кожу 107-летней женщине после ожога. Об этом сообщается на странице городской больницы имени С.Н. Гринберга во «ВКонтакте».

Уточняется. что россиянка ошпарилась водой, когда у нее дома сорвало кран. Ее экстренно госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. Врачи приняли решение провести аутодермопластику — пересадку собственного лоскута кожи на место пораженной ткани

«Сложность состояла в том, что у пациентки в этом возрасте по естественным причинам сильно ослаблен организм, и несколько заболеваний, в совокупности с проведением наркоза, могли принести серьезную угрозу жизни», — отмечается в сообщении. Однако операция прошла успешно, пациентку выписали на 24 день с полным заживлением ран.

Ранее пятилетняя жительница Новокузнецка была госпитализирована в больницу с ожогами 75 процентов тела после того, как две ее знакомые подожгли на ней платье. Ей сделали несколько операций по пересадке кожи.

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      Марина Совина
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