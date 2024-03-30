Суд арестовал девятого фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Суд арестовал девятого фигуранта по делу о теракте в «Крокусе» Лутфуллои

Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина был задержан 23 марта, когда на требование полицейских предъявить документы нецензурно выругался и вел себя «вызывающе, дерзко». После этого Преображенский суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.

Как считает следствие, он причастен к финансированию напавших на концертный зал. По словам адвоката подозреваемого Маргариты Хоревой, Лутфуллои частично признал вину.

Ранее в Санкт-Петербурге суд арестовал Баходура Зухурова, который в одном из публичных чатов в Telegram написал оправдывающий теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» комментарий.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров.