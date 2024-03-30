Лавина отрезала от мира село в российском регионе

Лавина отрезала от мира дагестанское село Эльбок

Дагестанское село Эльбок оказалось отрезано от мира из-за схода лавины. О ситуации в регионе пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 23 марта в Цунтинском районе республики, между селами Эльбок и Хиатли после сильного снегопада. Объем лавинной массы составил миллион кубометров. В результате происшествия была заблокирована автотрасса местного значения «Кидеро — Хутрах». Это единственная дорога, по которой местные жители добираются до школы и больницы. Ближайшее учебное заведение расположено в 5 километрах от Эльбока, участковая больница — в 12 километрах.

В связи с жалобами сельчан на место выезжали представители районной администрации. Однако спустя неделю ситуация не изменилась. Часть, согласно информации Дагестанавтодора, удалось убрать, но проезд по этому участку дороги остается закрыт. В Эльбоке проживает около 200 человек.

Ранее в Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводков. Талыми водами затоплено свыше 600 приусадебных участков и почти 90 домов в 9 населенных пунктах края. Из-за разлива рек пришлось перекрыть 8 участков дорог. В Саратовской области из берегов вышли сразу четыре реки. В 23 районах Оренбургской области введен режим повышенной готовности. От весенних паводков страдают 18 российских регионов.