Группа агрессивных женщин напала на сотрудников украинского военкомата

Сотрудники Хмельницкого ТЦК обратились в полицию из-за нападения женщин

Сотрудники Хмельницкого областного территориального центра комплектования (ТЦК) обратились в полицию из-за нападения «группы агрессивных местных жительниц». Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на сообщение в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что женщины напали на сотрудников Шепетовского районного военкомата «во время проведения мер оповещения». В результате был поврежден служебный автомобиль. На место вызвали полицию.

В Хмельницком областном ТЦК уверены в проведении правоохранительными органами полного и всестороннего расследования инцидента. «Напоминаем, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в источнике.

Ранее медик Вооруженных сил Украины Ярина Черногуз заявила, что Украина должна обязательно мобилизовать женщин и создать из них отдельные батальоны. Она также допустила набор женщин на должности пилота или оператора БПЛА.

