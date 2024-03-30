Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:08, 30 марта 2024Бывший СССР

Группа агрессивных женщин напала на сотрудников украинского военкомата

Сотрудники Хмельницкого ТЦК обратились в полицию из-за нападения женщин

Фото: Oleh Dubyna / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники Хмельницкого областного территориального центра комплектования (ТЦК) обратились в полицию из-за нападения «группы агрессивных местных жительниц». Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на сообщение в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что женщины напали на сотрудников Шепетовского районного военкомата «во время проведения мер оповещения». В результате был поврежден служебный автомобиль. На место вызвали полицию.

В Хмельницком областном ТЦК уверены в проведении правоохранительными органами полного и всестороннего расследования инцидента. «Напоминаем, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в источнике.

Ранее медик Вооруженных сил Украины Ярина Черногуз заявила, что Украина должна обязательно мобилизовать женщин и создать из них отдельные батальоны. Она также допустила набор женщин на должности пилота или оператора БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

      В США заявили о невозможности остановить наступление России

      В США отметили бессилие западной военной техники перед армией России

      Американский офицер охарактеризовал роль США в украинском конфликте

      Группа агрессивных женщин напала на сотрудников украинского военкомата

      Сальдо заявил о раненных в результате удара ВСУ по Херсонской области

      «Зенит» и «Крылья Советов» вничью сыграли в матче РПЛ

      «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

      Стали известны потери ВСУ в технике и личном составе в боях под Авдеевкой

      Под Киевом установили тысячи «зубов дракона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше