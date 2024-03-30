Эрдоган и турецкая оппозиция сойдутся в «битве за Стамбул»

FT: выборы мэра Стамбула станут «битвой» между Эрдоганом и турецкой оппозицией

Победа в выборах мэра Стамбула — последний шанс для турецкой политической оппозиции. О важности «битвы за Стамбул» пишет Finanical Times.

По мнению экспертов, победа на голосовании имеет решающее значение для оппозиции. Поражение альтернативного кандидата на пост президента во время майских выборов ослабило сплоченность альянса. «Это судьбоносные выборы для оппозиционных партий, которые и так находятся в растерянности. Если они проиграют Стамбул, то окажутся в сложном положении», — заявил профессор стамбульского университета Сабанчи Берк Эсен.

Выборы мэра Стамбула состоятся 31 марта. В борьбе за пост градоначальника сойдутся бывший министр урбанизации Мурат Курум, выдвинутый партией действующего президента, и оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу. Его победа на предыдущих мэрских выборах в 2019 году оказалась для Реджепа Тайипа Эрдогана неожиданностью. В этом году местные жители не стали оригинальными, они все так же отдают предпочтение оппозиционному кандидату.

Данный регион представляет особую важность для Эрдогана — в Стамбуле он родился, а в 1994-1998 годах занимал должность мэра. Муниципальные выборы остаются одним из немногих факторов, сдерживающих его автократию, пишет газета.

Ранее стала известна дата первого визита Эрдогана в США за время президентства Байдена. Встреча, как сообщалось, намечена на 9 мая.