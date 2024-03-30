Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 30 марта 2024Мир

Эрдоган и турецкая оппозиция сойдутся в «битве за Стамбул»

FT: выборы мэра Стамбула станут «битвой» между Эрдоганом и турецкой оппозицией

Фото: Umit Bektas / Reuters

Победа в выборах мэра Стамбула — последний шанс для турецкой политической оппозиции. О важности «битвы за Стамбул» пишет Finanical Times.

По мнению экспертов, победа на голосовании имеет решающее значение для оппозиции. Поражение альтернативного кандидата на пост президента во время майских выборов ослабило сплоченность альянса. «Это судьбоносные выборы для оппозиционных партий, которые и так находятся в растерянности. Если они проиграют Стамбул, то окажутся в сложном положении», — заявил профессор стамбульского университета Сабанчи Берк Эсен.

Выборы мэра Стамбула состоятся 31 марта. В борьбе за пост градоначальника сойдутся бывший министр урбанизации Мурат Курум, выдвинутый партией действующего президента, и оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу. Его победа на предыдущих мэрских выборах в 2019 году оказалась для Реджепа Тайипа Эрдогана неожиданностью. В этом году местные жители не стали оригинальными, они все так же отдают предпочтение оппозиционному кандидату.

Данный регион представляет особую важность для Эрдогана — в Стамбуле он родился, а в 1994-1998 годах занимал должность мэра. Муниципальные выборы остаются одним из немногих факторов, сдерживающих его автократию, пишет газета.

Ранее стала известна дата первого визита Эрдогана в США за время президентства Байдена. Встреча, как сообщалось, намечена на 9 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Подпольщики сообщили об обстреле аэродрома ВСУ под Николаевом. Там находилась техника Запада

      В США оценили принадлежность Одессы к Украине

      ВСУ атаковали приграничное село

      «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

      Заявление Зеленского о переговорах с Россией назвали клоунадой

      Следком детально восстановит предшествовавшие теракту в «Крокусе» события

      На Украине назвали последствие ударов России по энергетике

      Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака

      Пушков ответил на слова премьера Польши о предвоенной эпохе

      Момент уничтожения железнодорожного моста около Курахово попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше