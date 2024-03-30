Израиль предложил разместить арабских военных в секторе Газа

Министр обороны Израиля предложил разместить арабских военных в секторе Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант предложил разместить в секторе Газа военный контингент, который бы включал солдат из арабских стран. Об этом сообщает Axious.

«Такой шаг создаст руководящий орган в регионе, который не будет [связан с] ХАМАС, и решит растущую проблему Израиля с США относительно гуманитарной ситуации в Газе», — сказал высокопоставленный израильский чиновник, с которым беседовал Axious.

Министр обороны Израиля якобы попросил у США одобрить инициативу при помощи материальной и политической поддержки такого шага, без участия американцев на местах. Арабские военные, в частности, будут сопровождать гуманитарные конвои и обеспечивать охрану временного причала, который строит США в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи.

По данным Axios, идею уже обсуждали с представителями нескольких арабских стран, одной из которых был Египет. «Есть прогресс в продвижении этой инициативы как с точки зрения готовности администрации Байдена обсуждать ее, так и с точки зрения открытости арабских стран к этой идее», — сказал израильский чиновник.

Размещение арабских военных также может ослабить давление на Израиль со стороны ООН, которая заявила, что сектор Газа находится в состоянии гуманитарного кризиса и на грани голода.

Ранее сообщалось, что США передадут Израилю истребители и бомбы, несмотря на разногласия сторон относительно проведения операции в Рафахе. В пакет военной помощи войдут около двух тысяч бомб MK-84 и 500 бомб MK-82, а также 25 истребителей F-35A.