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16:25, 30 марта 2024Мир

В США заявили о невозможности остановить наступление России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: остановить наступление России невозможно

Фото: Reuters

Остановить наступление Вооруженных сил России на Украине невозможно. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Русские подходят все ближе и ближе к реке, и, думаю, что в конце концов примут решение ее пересечь, чтобы разобраться с Одессой. Если потребуется, они двинутся дальше, прямо на Киев», — высказал свое предположение полковник.

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      Виктория Клабукова
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