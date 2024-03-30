В США заявили о невозможности остановить наступление России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: остановить наступление России невозможно

Остановить наступление Вооруженных сил России на Украине невозможно. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Русские подходят все ближе и ближе к реке, и, думаю, что в конце концов примут решение ее пересечь, чтобы разобраться с Одессой. Если потребуется, они двинутся дальше, прямо на Киев», — высказал свое предположение полковник.